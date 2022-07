Messina-Palermo: a causa di lavori limitazioni al traffico

20 Luglio 2022 09:14

Limitazioni al traffico veicolare dell’autostrada A/20 Messina-Palermo per lavori di manutenzione ordinaria

L’Assessore con delega alla Mobilità Urbana ed Extraurbana Salvatore Mondello rende noto che “il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto, con decorrenza dalle ore 6 sino alle 14 di sabato 23 luglio 2022, la chiusura al traffico veicolare, per i veicoli che transitano in direzione Messina, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta (Km. 24+000) e di Giostra-Annunziata (Km. 11+900) dell’autostrada A/20 Messina-Palermo e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro allo svincolo di Giostra-Annunziata. Sempre con la medesima ordinanza n. 110/2022 è stabilita, con decorrenza dalle ore 6 sino alle 14 di sabato 23 luglio 2022, la chiusura al traffico veicolare, in ingresso, dello svincolo di Villafranca Tirrena (km. 20+516) dell’autostrada A/20 Messina-Palermo.

La presente ordinanza, che sarà attuata mediante l’apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni, è stata adottata al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione nella rampa di uscita dello svincolo di Giostra dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, nella parte bassa, in prossimità della rotatoria di Giostra”.