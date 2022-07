Messina, è morto l’imprenditore Pietro Interdonato: era il titolare de “La Via Lattea”

26 Luglio 2022 12:14

I funerali si terranno domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 10, al Duomo di Messina

Messina piange in queste ore la scomparsa dell’imprenditore Pietro Interdonato. L’uomo si è spento all’età di 75 anni dopo aver lottato contro una grave malattia per diversi anni. Molto conosciuto e rispettato in città per la sua mentalità vincente: era considerato il “padre” di Euronics avendo fondato la storica società “La Via Lattea”, oggi presente con diverse sedi in Calabria e Sicilia. La sua figura ha quindi rappresentato un pezzo di storia della città, un punto di riferimento per il settore dell’elettronica e della tecnologia dagli anni ’80 sino ad oggi.

