Messina, è morto l’architetto Carmelo Pino: era stato funzionario alla Soprintendenza dei beni culturali

18 Luglio 2022 16:23

Da qualche anno era in forza al Parco Archeologico di Tindari

Lutto in queste ore per la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Si è spento stanotte, all’età di 61 anni, l’architetto Carmelo Pino. Già funzionario alla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Messina, da qualche anno era in forza al Parco Archeologico di Tindari. “Uomo e collega brillante, dotato di acume e perspicacia ma soprattutto dotato di una sottile ironia che attirava la simpatia e la fiducia di chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare insieme. L’intero Consiglio dell’Ordine e della Fondazione esprimono uniti il loro cordoglio”, si legge nella nota dell’Ordine degli Architetti di Messina, che ha dato la triste notizia.

L’architetto Pino lascia la moglie Francesca e i due figli Alessandro e Carla, che lo ricorderanno come marito e padre amorevole, sempre dedito al bene della sua bella famiglia. I funerali saranno domani martedì 19 luglio alle ore 16.30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Barcellona Pozzo di Gotto.