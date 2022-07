Messina, modifiche alla circolazione veicolare durante la stagione estiva | INFO

4 Luglio 2022 12:43

Messina, le comunicazioni del Comune relativamente a modifiche del traffico veicolare di via Nazionale

L’ufficio stampa del Comune di Messina informa i cittadini che “al fine di favorire la circolazione veicolare, durante la stagione estiva, in considerazione del notevole, temporaneo, aumento della popolazione residente, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto modifiche viarie. Pertanto da oggi, lunedì 4, sino a domenica 4 settembre, sono istituiti il senso unico di circolazione, in direzione di marcia nord–sud, in via Nazionale dei villaggi di Briga Marina e Giampilieri Marina, nel tratto compreso tra Piazza Chiesa del villaggio di Briga Marina e lo sbocco sulla S. S. 114 a Giampilieri Marina; ed il limite massimo di velocità 40 km/h in quel tratto di via Nazionale.

Giovedì 7 cerimonia militare del Comando Brigata Meccanizzata “Aosta”.

“In occasione dello svolgimento di una cerimonia militare del Comando Brigata Meccanizzata Aosta, giovedì 7, sono previste limitazioni viarie presso Palazzo “S. Elia”, sede del suddetto Comando, al fine di garantire un’idonea cornice di sicurezza e di predisporre un’apposita area per lo schieramento del picchetto d’onore in armi. Pertanto dalle ore 14 alle 23 di giovedì 7, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in via del Vespro, nel tratto compreso tra viale San Martino e via S. Elia”.