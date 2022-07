Messina, abbandonano materasso sotto il cartello turistico: “tanti visitatori hanno fotografato”

2 Luglio 2022 09:59

MessinaServizi e gli uomini della Polizia Municipale stanno effettuando gli opportuni accertamenti

Messina è davvero una città turistica? A porsi la domanda è l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, che stigmatizza un episodio avvenuto in pieno centro. Alcune persone nel corso della giornata hanno abbandonato per strada un materasso, con tanto di prenotazione per il ritiro, addossandolo alla segnaletica per Montalto-Cristo Re. “Ora ditemi se Messina potrà mai diventare Città turistica e accogliente con simili soggetti”, bacchetta sui social Caruso, evidentemente stizzito per la situazione.

“Dovevate vedere quanti croceristi lo hanno osservato “divertiti” e fotografato. Da far cadere la faccia”, scrive ancora l’assessore. Non certo un bel biglietto da visita per Messina, che quasi giornalmente sta ospitando migliaia di turisti. In ogni caso sono già stati avviati gli opportuni accertamenti di MessinaServizi e Polizia Municipale per cercare di trovare i responsabili.