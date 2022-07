14 Luglio 2022 09:50

Il consigliere comunale Libero Gioveni è stato designato Capogruppo di Fratelli d’Italia in seno al Consiglio Comunale di Messina. “Ringrazio i colleghi Pasquale Currò e Dario Carbone per la fiducia accordatami – dichiara Gioveni – e farò di tutto, così come avvenuto durante lo scorso mandato, per onorare al meglio questo impegno di rappresentare degnamente il partito nel nostro importante Civico Consesso”.