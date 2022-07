Messina: lavori per la ripavimentazione dello svincolo di Giostra

15 Luglio 2022 12:52

Messina: nessuna variazione alla viabilità è stata disposta per chi viaggia in direzione Palermo

Il Comitato Operativo Viabilità (COV), riunitosi presso la Prefettura di Messina, a seguito delle opportune valutazioni ha definito nel pomeriggio dello scorso 12 luglio il piano operativo ritenuto più opportuno per lo svolgimento dei lavori di ripavimentazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale “Giostra”, nella tangenziale di Messina. Le attività di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto verranno effettuati nell’arco di otto ore, tra le 06.00 e le 14.00, di sabato 23 luglio 2022.

Nel corso di quelle ore lo svincolo non sarà percorribile e pertanto sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta. Nessuna variazione alla viabilità è stata invece disposta per chi viaggia in direzione Palermo.