Messina: la Vara sbarca sulla Rai

15 Luglio 2022 09:10

Messina: la Vara su Rai Uno il prossimo 15 agosto

“Un servizio filmato sulla Vara a Rai Uno il prossimo 15 agosto”: ad annunciarlo oggi il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, contattato dalla redazione di Rai Uno del programma televisivo di approfondimento religioso “A Sua immagine”, condotto da Lorena Bianchetti, che nel corso della puntata di lunedì 15 agosto trasmetterà un servizio sulla Vara di Messina. La processione e la storia del carro votivo saranno commentati con immagini di repertorio e riprese effettuate presso la Mostra permanente della Vara e dei Giganti al Palacultura ed in piazza Castronovo, da dove la Vara inizierà il suo percorso votivo. “Dopo il francobollo che sarà emesso dalle Poste Italiane e la richiesta di patrocinio del Sindaco Basile al Ministero della Cultura (MIC) – ha dichiarato l’Assessore Caruso – un servizio filmato su una trasmissione tematica e molto seguita di Rai Uno contribuisce al percorso di promozione virtuoso avviato da questa Amministrazione comunale per rendere la processione della Vara sempre più conosciuta e per incrementare il turismo culturale e religioso offerto dalla nostra città”.