Messina, dal 13 al 15 luglio l’International Workshop on Combinatorial Image Analysis

4 Luglio 2022 16:29

Messina, dal 13 al 15 luglio la 21ª edizione dell’International Workshop on Combinatorial Image Analysis

La ventunesima edizione della serie di congressi International Workshop on Combinatorial Image Analysis (brevemente IWCIA 2022) si terrà in modalità online con base a Messina dal 13 al 15 luglio 2022. L’IWCIA 2022 è la ventunesima edizione di una serie di congressi internazionali dedicati all’Analisi Combinatoria delle Immagini, alla Geometria ed alla Topologia Digitale, discipline che, anche grazie all’apporto di strumenti quali il Machine Learning, contribuiscono a fornire moderne e solide basi teoriche e metodi computazionali per la risoluzione di problemi afferenti ad una vasta gamma di settori quali la medicina, la robotica, la difesa e la sicurezza.

Le precedenti edizioni si sono tenute, con un intervallo di circa diciotto mesi, a Parigi (Francia) nel 1991, Ube (Giappone) nel 1992, Washington DC (USA) nel 1994, Lione (Francia) nel 1995, Hiroshima (Giappone) nel 1997, Madras (India) nel 1999, Caen (Francia) nel 2000, Philadelphia (USA) nel 2001, Palermo (Italia) nel 2003, Auckland (Nuova Zelanda) nel 2004, Berlino (Germania) nel 2006, Buffalo, NY (USA) nel 2008, Playa del Carmen (Messico) nel 2009, Madrid (Spagna) nel 2011, Austin (Texas) nel 2012, Brno (Repubblica Ceca) nel 2014, Kolkata (India) nel 2015, Plovdiv (Bulgaria) nel 2017, Porto (Portogallo) nel 2018 e Novi Sad (Serbia) nel 2020.

L’edizione 2022 dell’IWCIA gode del patrocinio del Dipartimento MIFT (Matematica, Informatica, Fisica e scienze della Terra) dell’Università di Messina, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Messina, del Comune di Reggio Calabria, della casa editrice Springer e dell’Associazione Calabria Formazione.

Il programma del convegno è articolato in diverse sezioni quali Digital Geometry and Topology, Picture Languages, Theory and Applications e Discrete Tomography e prevede un buon numero di contributi scientifici di alto livello forniti da ricercatori provenienti da tutto il mondo. Di particolare rilevanza e interesse saranno poi le tre conferenze plenarie tenute dagli invited speakers:

dell’Indian Institute of Technology Kharagpur (India), Benedek Nagy , dell’ Eastern Mediterranean University (EMU) di Famagusta (Cipro), e

, dell’ Eastern Mediterranean University (EMU) di Famagusta (Cipro), e Jessica Zhangdella Carnegie Mellon University di Pittsburgh (USA).