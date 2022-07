Messina: insediato il Consiglio della 3ª Municipalità

12 Luglio 2022 11:59

Messina: si è svolta oggi, nella Sala consiliare del Plesso scolastico “La Pira 2” a Camaro San Paolo, la prima riunione per l’insediamento del Consiglio della III Municipalità

Alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, accompagnato dall’Assessore con delega ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli, si è svolta oggi, martedì 12, nella Sala consiliare del Plesso scolastico “La Pira 2” a Camaro San Paolo, la prima riunione per l’insediamento del Consiglio della III Municipalità. “Come ho già dichiarato ieri, in occasione dell’insediamento della II Municipalità, – ha spiegato il Sindaco Basile – ho scelto di partecipare alle convocazioni di insediamento dei rispettivi Consigli circoscrizionali per trasmettere un segnale diretto dell’attenzione e della cura che l’Amministrazione comunale riserverà all’intero territorio messinese”.

Il Sindaco ha porto i saluti istituzionali al presidente della III Circoscrizione Alessandro Cacciotto ed a tutti i consiglieri eletti, augurando buon lavoro per il prossimo quinquennio. Alla seduta di insediamento, oltre al presidente Cacciotto, hanno partecipato i consiglieri eletti della III Municipalità Giuseppe Coglitore, Andrea Fria, Sebastian Romeo, Mario Barresi, Giovanni Veneziano, Giusy Micalizzi, Alessandro Geraci, Letterio Arcolaci e Alessandro La Rocca. “Alla base dei cinque anni di mandato – ha concluso Basile – dovranno esserci un dialogo costante, condivisione di percorsi ed iniziative, continui incontri con la comunità, per mettere il cittadino al centro delle decisioni e per migliorarne la qualità della vita attraverso una migliore fruizione dei servizi basilari e delle attività svolte sul territorio”.