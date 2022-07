Messina, il 18 e il 19 luglio le iniziative di commemorazione del trentennale dalla strage di via D’Amelio | PROGRAMMA

15 Luglio 2022 17:48

Dal 18 al 19 luglio avranno luogo a Messina una serie di iniziative di commemorazione e riflessione in occasione del trentennale dalla strage di via D’Amelio

Il Comitato “XIX Luglio” rende note le iniziative commemorative programmate per i giorni 18 e 19 luglio 2022 – in ricordo della strage di via D’Amelio dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino ed i coraggiosi agenti della sua scorta.