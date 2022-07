Messina: incendio in un deposito di un’azienda che smaltisce rifiuti | FOTO

8 Luglio 2022 13:22

Messina, l’incendio è divampato questa mattina alle ore 10

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle ore 10 a Messina, all’interno di un deposito di un’azienda che smaltisce rifiuti in località Pistunina. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato la propagazione delle fiamme al resto dell’area.

Messinaservizi sull’incendio nell’area ex Decon

“Tutto sotto controllo all’area ex Decon gestita da Messinaservizi, in seguito ad un incendio che si è sviluppato in mattinata. Grazie difatti all’intervento celere ed efficace dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio in tempi brevi e grazie alla collaborazione degli operatori di Messinaservizi, i danni sono stati contenuti. Incendio circoscritto solo ad una porzione dell’area esterna del sito, bruciati solo dei contenitori, tanto che il danno momentaneamente è contenuto ed è stimato sui centomila euro, anche se sarà valutato meglio nei prossimi giorni. L’area interessata era coperta da assicurazione. Nessuna attività della Messinaservizi è stata compromessa dall’incendio e si proseguirà con i consueti servizi. La polizia municipale sta indagando su quanto accaduto, il rogo sarebbe stato appiccato dall’esterno”. E’ quanto afferma in una nota Messinaservizi.