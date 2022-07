9 Luglio 2022 14:06

Messinaservizi comunica che da ieri sono state attivate tutte le procedure di contenimento di eventuali rischi sul sito ex Decon

Messinaservizi comunica che da ieri “sono state attivate tutte le procedure di contenimento di eventuali rischi sul sito ex Decon in seguito all’incendio di ieri”. “Sono state attivate – spiega Lombardo – immediatamente le attività di laboratorio per le verifiche ambientali. Seguiranno nei prossimi giorni le successive attività al fine di ripristinare nel giro di qualche giorno il sito nel rispetto sempre delle normative ambientali”.