Messina, il Sindaco Basile in visita di cortesia dal Direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale Zizza

5 Luglio 2022 11:22

Messina: il Sindaco Basile ha auspicato “sempre più nuove forme di collaborazioni interistituzionali”

Il Sindaco Federico Basile ha proseguito stamani le visite di cortesia, incontrando al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina il Direttore della struttura ospedaliera militare Colonnello Alfonso Zizza. Il Sindaco Basile ha auspicato “sempre più nuove forme di collaborazioni interistituzionali che non siano soltanto ascrivibili a momenti emergenziali come avvenuto in occasione della Pandemia, ma proiettate verso attività sinergiche ed in perfetta sintonia per il bene della nostra comunità”. Il Sindaco ha poi ricordato che lo scorso 27 gennaio 2022 l’Amministrazione comunale ed il Consiglio hanno conferito “la cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, rappresentato dal Direttore Zizza, consegnando una pergamena con incisa la motivazioni ufficiale dell’onorificenza in segno di riconoscenza per lo spirito di sacrificio e l’impegno profuso dal personale sanitario militare e civile per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere il diffondersi dei contagi da Covid-19”.