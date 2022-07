7 Luglio 2022 18:11

L’episodio ha creato del traffico alla circolazione stradale per diversi minuti

Minuti di caos in pieno centro a Messina nel pomeriggio di oggi. Nei pressi della stazione un tram ha fermato la propria corsa al centro di un incrocio. Non è chiaro se sia trattato di un guasto alla linea oppure alla vettura. Si tratta di una delle carrozze nuove di zecca che hanno subito il collaudo e messe in circolazione da circa un mese. L’episodio ha iniziato a generare del traffico per diversi minuti, la circolazione è ripresa normalmente nel giro di circa 20 minuti.