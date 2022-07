29 Luglio 2022 09:12

Messina: modifica orario pomeridiano e chiusura Biblioteca comunale “Cannizzaro” da martedì 16 a venerdì 19 agosto

Nel mese di Agosto la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” subirà alcune limitazioni negli orari e nei servizi. Da lunedì 8 a venerdì 12 agosto la Biblioteca sarà aperta al pubblico soltanto in orario antimeridiano, dalle ore 9 alle 13, per prestiti e studio in sede; sarà invece esclusa la ricerca bibliografica. Da martedì 16 a venerdì 19 agosto saranno sospesi i servizi al pubblico.

Da lunedì 22 agosto le attività riprenderanno regolarmente secondo l’orario ordinario.