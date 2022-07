Messina, Gioveni: “torrente Larderia? Pericolo bomba ecologica” | FOTO

29 Luglio 2022 13:15

Libero Gioveni pone l’accento sulla situazione del torrente Larderia e sul rischio di una “bomba ecologica”

“URGE intervenire nel torrente Larderia con la bonifica dell’alveo, soprattutto per la presenza di una passerella con i sottostanti canali di scolo che rischiano di occludersi”. Con questo monito il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, producendo un mini dossier fotografico che evidenzia una condizione ambientale al limite, chiede all’Amministrazione interventi immediati. “Anche il torrente Larderia rischia di diventare un’autentica “bomba ecologica” – spiega il consigliere – con qualsiasi tipo di materiale depositato (che si mischia ad una fitta e pericolosa vegetazione) che “violenta” una zona quasi sempre dimenticata, con l’aggravante però della presenza di questa unica passerella che va assolutamente preservata e dove manca persino la ringhiera divelta ormai da tempo e depositata nello stesso alveo. CHIEDO pertanto in una serie di interventi di prevenzione e repressione – conclude Gioveni – unite ad una pronta bonifica ambientale dell’alveo, al fine di garantire sicurezza e decoro in uno dei grandi corsi d’acqua della città certamente più a rischio“.