Messina, studentessa in gravissime condizioni dopo un incidente stradale: il messaggio dell’Università e dei colleghi

29 Luglio 2022 15:09

L’Associazione UNIxME, di cui è Consigliere, e tutta l’Università di Messina stanno pregando per la studentessa Giovanna Deani

L’Associazione UNIxME si stringe attorno al Consigliere Giovanna Deani che qualche giorno fa ha avuto grave incidente stradale e adesso sta lottando per la vita in questi momenti concitati. La notizia si apprende tramite i canali social del movimento studentesco. “La famiglia ci ha chiesto di fare un appello: chiedere a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Messina una preghiera per Giovanna. E’ sempre stata una ragazza che si è dedicata anima e corpo allo studio e alle attività studentesche, con passione ed energia, portandosi sempre il sole dentro gli occhi e la voglia di vivere che la contraddistingue. Forza Giovanna!”, scrivono i colleghi.

Alle preghiere degli studenti si è aggiunta anche la direzione dell’Università di Messina: “il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, insieme alla comunità accademica, nell’apprendere la notizia del tragico incidente stradale occorso a Giovanna Deani, studentessa UniMe che sta lottando per la vita, si unisce all’appello della famiglia di pregare per lei”.

Anche il sindaco Basile prega per la giovane Giovanna Deani

“Nell’apprendere la notizia del tragico incidente stradale occorso a Giovanna Deani, studentessa UniMe che sta lottando per la vita, mi unisco all’appello della famiglia di pregare per lei”. E’ quanto scrive in una breve nota di solidarietà il sindaco di Messina, Federico Basile.