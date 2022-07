Messina, oggi la Festa per San Camillo: info su celebrazioni, processione e provvedimenti viabili

17 Luglio 2022 10:21

Si rivive oggi la tradizione festa in onore di San Camillo, compatrono della città di Messina

Si avviano alle conclusioni le celebrazioni della Festa in onore di San Camillo a Messina. Oggi, domenica 17 luglio 2022, è il giorno principale della solenne ricorrenza patronale e sono quindi previsti diversi eventi. La giornata inizia con la Messe presso la Casa di Cura San Camillo (ore 9.30), in parrocchia (ore 10) e la Casa di Cura Cristo Re (ore 10.30). Alle ore 18, invece, solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Alessandro Lo Nardo, Rettore del Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina, con la partecipazione del Neo Superiore Provinciale Fratel Carlo Mangione, delle autorità civili, militari e delle Confraternite della città.

Seguirà a quel punto la tradizionale processione del simulacro del santo per le vie del territorio parrocchiale. Accompagnerà la processione la Banda musicale Giuseppe Verdi di Bordonaro diretta dal Maestro Famà. A conclusione il Sindaco Federico Basile darà lettura del Decreto del Senato del 1755, ovvero quando San Camillo fu eletto compatrono di Messina e il Celebrante impartirà la Benedizione solenne con le insigne reliquia del Cuore del Santo che si conserva incorrotto.

Il Servizio Mobilità Urbana ha previsto domenica 17 limitazioni viarie, in occasione della processione per i festeggiamenti in onore di San Camillo, con impegno del seguente percorso: Chiesa di San Camillo, viale P. Umberto, piazzale antistante la casa di cura Cristo Re, inversione di marcia verso la Chiesa, Fondo Sterio, via Carrai, Fondo Tornatola e rientro presso la Chiesa di San Camillo. Si provvederà pertanto all’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione.