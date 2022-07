Messina, una città in lutto per Federico Cicero. Il ricordo della scuola: “avremmo voluto vederti col sorriso di sempre”

7 Luglio 2022 13:16

La nota di cordoglio dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio per lo studente 18enne Federico Cicero, deceduto in un incidente avvenuto ieri a Messina nel quartiere di Minissale

E’ stato un grave lutto per la città di Messina. Il tragico incidente in cui ha perso la vita il 18enne Federico Cicero ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno di tutta la comunità. Da poco diventato maggiorenne, i sogni del giovane si sono infranti, quel che resta è soltanto incredulità e sconforto. Di seguito la nota della Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, che scrive “Ciao Federico” per salutare un ragazzo andato incontro ad un destino ingiusto:

“In questa triste giornata piangiamo addolorati il giovane Federico che ci ha lasciati improvvisamente. Un figlio della nostra amatissima scuola che avremmo voluto accompagnare verso il brillante futuro che sognava, avremmo voluto vederlo spiccare il volo con gioia e con il sorriso di sempre, com’è giusto che sia, per un ragazzo come lui, innamorato della vita! Il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, nei cuori dei compagni, nei cuori dei professori e di tutti coloro che l’hanno conosciuto, apprezzato e gli hanno voluto bene”. La nota a firma del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Maria Schirò.