Messina: habemus consiglio comunale, proclamati i 32 consiglieri comunali eletti

1 Luglio 2022 13:01

Messina: nell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca si è svolta la cerimonia di proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio centrale, presieduto dal magistrato Corrado Bonanzinga

Si è svolta poco fa a Palazzo Zanca a Messina, la proclamazione dei 32 eletti in consiglio comunale dopo una trafila lunghissima per i vari riconteggi. La proclamazione, altro non è stata, se non la lettura dei verbali, da parte del dott. Bonanzinga, redatti in questi ultimi 17 giorni. Un passaggio formale per rendere immediatamente efficace l’incarico, in attesa della prima seduta. Ieri è stato il giorno in cui sono stati individuati i nomi degli eletti in consiglio comunale, mercoledì la decisione sul premio di maggioranza scattato alla coalizione di De Luca-Basile.

Gli eletti:

Partito Democratico: Calabrò Felice, Russo Antonia.

De Domenico Sindaco: Buonocore Concetta, Caruso Giovanbattista.

Ora Sicilia: Vaccarino Federica, La Fauci Giandomenico, Zante Ugo

Forza Italia: D’Angelo Nicoletta

Basile Sindaco: Minutoli Massimiliano, De Leo Alessandro, Giannetto Serena, Oteri Cosimo, Pergolizzi Sebastiano, Di Ciuccio Rosaria, Previti Carlotta, Busà Giuseppe, Feminò Antonia, Musolino Dafne, Restuccia Giulia

Prima l’Italia: Cantello Mirko, Centofanti Amalia, Villari Giuseppe

Con De Luca per Basile: De Luca Cateno, Rinaldo Raffaele, Papa Salvatore, Milazzo Margherita, Rotondo Emilia, Mortelliti Raimondo

Fratelli d’Italia: Libero Gioveni, Carbone Dario e Currò Pasquale

Croce Maurizio in quanto primo dei non eletti candidato a Sindaco che ha ottenuto la cifra pari o superiore al 20% dei voti.