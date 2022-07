Messina: domani la presentazione del regolamento per la promozione e valorizzazione delle donazioni di sangue

27 Luglio 2022 20:29

Domani, giovedì 28, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del regolamento comunale per la promozione e valorizzazione delle donazioni di sangue, sangue del cordone ombelicale ed emocomponenti, del midollo osseo e degli organi tra viventi e dei tessuti, insieme all’avvio della campagna di sensibilizzazione dei donatori che vorranno presentarsi il 2 e 3 agosto in piazza Unione Europea. Il Regolamento comunale è stato adottato in continuità con la precedente amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 35 dello scorso 26/01/2022.

I soggetti coinvolti nell’iniziativa sono AVIS, AIDO, ADMO, FASTED Messina, Donare è Vita, Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, Ospedali Papardo e Policlinico, INPS, IRCSS, AMMI, Ordine dei Medici e tutte le Aziende partecipate del Comune.