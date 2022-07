Messina: disinfestazione ambientale presso le caserme della Brigata “Aosta”

14 Luglio 2022 15:32

Il Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” effettuerà attività di disinfestazione ambientale all’interno di proprie strutture militari insistenti a Messina

L’Assessore con delega ai Rapporti con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate rende noto che il Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” effettuerà attività di disinfestazione ambientale all’interno di proprie strutture militari insistenti a Messina nei giorni di seguito indicati: martedì 19 luglio, Caserma “Ainis” sede del 24° reggimento a. ter. “Peloritani” (via Taormina, 63); mercoledì 20 luglio, Palazzo S. Elia sede del Comando Brigata “Aosta” (via del Vespro, is. 285) e Caserma Geraci ex Circolo Unificato (via Trieste); giovedì 21 luglio, Caserma “Crisafulli-Zuccarello” sede del 5° reggimento fanteria “Aosta” e del Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta” (viale Europa, 150). Apposita cartellonistica sarà posizionata per informare la popolazione dell’attività di disinfestazione.