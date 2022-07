Messina: Cateno De Luca eletto presidente del Consiglio Comunale

13 Luglio 2022 18:48

Messina, con 23 voti Cateno De Luca è il nuovo: “taglieremo le commissioni consiliari”. Già in tre passati alla maggioranza

E’ in corso la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale che ha incoronato, qualche minuto fa, nuovo presidente Cateno De Luca, sino a febbraio primo cittadino di Messina ed il più votato nelle comunali dello scorso 12 giugno. Per De Luca hanno votato in 23, 3 in più rispetto alla maggioranza di Sicilia Vera e Prima l’Italia. Mentre sarà Nello Pergolizzi, il vice alla presidenza del consiglio. Intanto i consiglieri hanno giurato, poi sono state effettuate le surroghe dei consiglieri eletti che hanno optato per la carica di assessore.

“Grazie per la fiducia nei miei confronti, avevo preso questo impegno con la città. Darò supporto al sindaco Basile”, esordisce il neo presidente. “Modificheremo il regolamento del Consiglio e taglieremo le commissioni consiliari”, rimarca De Luca.