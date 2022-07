Messina, dati Comieco: giovedì la presentazione a Palazzo Zanca

11 Luglio 2022 15:41

Giovedì 14, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, nel corso di un incontro aperto alla stampa sarà presentato il 27° Rapporto dati Comieco sulla raccolta, il recupero e il riciclo di carta e cartone in Italia. Il programma prevede in apertura i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile, cui seguiranno l’introduzione dei lavori a cura del Presidente Comieco Alberto Marchi e la presentazione del 27° Rapporto annuale da parte del Direttore Generale Comieco Carlo Montalbetti.

Sarà l’occasione per discutere con Associazioni di categoria, Istituzioni e Operatori del settore sulle prospettive di crescita con un forum su “Lo sviluppo della raccolta di carta e cartone al Sud, un potenziale strategico per l’economia circolare del Paese”, cui interverranno in qualità di relatori, il Vice Presidente Comieco Amelio Cecchini; il Responsabile Piani di Sviluppo della RD al Centro Sud CONAI Fabio Costarella; Laura D’Aprile Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica; il Vice Presidente Assocarta Carlo De Iuliis; il Presidente Messinaservizi Bene Comune S.p.A. Giuseppe Lombardo; e il Vice Presidente UNIRIMA Carmelo Marangi.