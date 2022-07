Messina, controlli nella movida nel weekend: sanzionati due lidi per musica ad alto volume

11 Luglio 2022 17:20

Messina, movida e sicurezza: continuano i servizi interforze disposti con ordinanza del Questore

Proseguono i servizi operati dalla Polizia di Stato congiuntamente a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, volti a garantire nei fine settimana il sereno svolgersi della movida in strada così come nei principali locali e, in genere, nelle aree cittadine di maggiore aggregazione giovanile. Tali servizi, predisposti con ordinanza a firma del Questore di Messina nell’ambito delle scelte adottate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono già garantiti da diverse settimane e, dati gli ottimi risultati, ulteriormente intensificati per tutto il periodo estivo.

L’obiettivo dei “servizi movida” è quello di prevenire episodi di illegalità specialmente legati al consumo di sostanze stupefacenti o all’abuso di alcool e, più generalmente, di contrastare tutte quelle condotte illecite che disturbino i cittadini ed i turisti che vogliano divertirsi in piena serenità.

Nell’ultimo weekend, in particolare, sono state sottoposte a controllo un centinaio di persone e diverse autovetture, nonché elevate alcune sanzioni ai sensi del Codice della Strada. Inoltre, la “Sezione Annona” della Polizia Municipale, che ha operato nel dispositivo interforze, a seguito dei diversi controlli ha sanzionato 7 esercizi pubblici, alcuni a causa della ristorazione in assenza della prescritta SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, altri per la mancata presentazione della DIA sanitaria o della certificazione sull’impatto acustico. Infine, due lidi che diffondevano musica ad alto volume sono stati sanzionati per l’assenza della SCIA che consente gli intrattenimenti musicali.

Ulteriori controlli saranno predisposti nelle prossime settimane, specialmente nei luoghi della movida cittadina, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e criminalità diffusa e di garantire la massima sicurezza per i cittadini.