Messina, domani la conferenza di presentazione del Campionato del mondo di tiro a volo

6 Luglio 2022 11:15

Domani, giovedì 7 luglio, presso Palazzo Zanca, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Campionato del mondo di tiro a volo specialità “Elica” che si svolgerà a settembre a Messina

Domani, giovedì 7, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo e dei rappresentanti di FITAV e CONI, si terrà la conferenza stampa di presentazione da parte degli organizzatori del Campionato del mondo di tiro a volo specialità “Elica”, in programma al TAV Castanea di Messina dal 6 all’11 settembre, con le relative iniziative collaterali. Sempre al TAV di Castanea sono previsti altri due eventi di assoluto valore: venerdì 8 quinta prova e finali del Campionato italiano specialità “Elica”.

Dal 23 al 25 luglio lo storico GP Trinacria (Fossa Olimpica ed “Elica”), giunto alla 52^ edizione. Il TAV Castanea ha già ospitato eventi di grande rilevanza; in particolare nel 2019 è stato sede del 51° Campionato Europeo “Elica”. Tra i tanti campioni tesserati per il circolo peloritano spicca Antonio Passalacqua, che recentemente ha vinto due ori agli Europei, svoltisi in Ungheria.