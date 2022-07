Messina: chiusura temporanea al transito sulla Panoramica dello Stretto

25 Luglio 2022 15:01

Messina: chiusura temporanea al transito e limitazione di velocità in un tratto della S.P. 43/bis Panoramica dello Stretto

La III Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Programmazione OO.PP. E Servizi integrati – della Città Metropolitana di Messina rende nota l’ordinanza n. 34/2022 di chiusura temporanea al transito e limitazione di velocità a 30 Km/h di una corsia della carreggiata direzione Palermo (lato valle) della S. P. n° 43/Bis Panoramica dello Stretto – Messina, nel tratto dal Km. 2+975.

Il provvedimento sarà in vigore, dalle ore 7,30 alle ore 16,30 nei giorni 27, 28 e 29/07/2022, per la sosta di mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato. L’ordinanza di cui sopra sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), a cura della Ditta Quartarone Palma come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495.