Messina, cattivo odore dal depuratore di Villafranca: chiesto intervento dell’Asp”

6 Luglio 2022 16:52

La mobilitazione dei consiglieri di minoranza del Comune di Villafranca Tirrena: “molti cittadini pronti a protesta popolare”

A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Villafranca Tirrena, ha deciso di presentare una richiesta di intervento all’ARPA e alla ASP di Messina, “al fine di ottenere risposte e quanto più celeri interventi per risolvere il problema che affligge la nostra cittadina, ossia il cattivo odore che viene dal sito del depuratore presente sul nostro territorio”. “Le problematiche in essere per questa struttura sono già molteplici, necessitano di soluzioni – si legge nella nota – . Partiamo dalla regolarità della struttura. Anche un depuratore a norma è segno non solo di civiltà, ma anche di quella tanto decantata attenzione all’ambiente di cui troppo spesso l’amministrazione si dimentica”.

“Molti cittadini si stanno rivolgendo a noi per organizzare una protesta popolare ma noi, prima di cavalcare l’onda del malumore, vorremmo essere propositivi. Per cui speriamo nel vostro supporto immediato. Restiamo in attesa di un Vostro riscontro ed eventualmente siamo disponibili ad un incontro sui luoghi per un sopralluogo congiunto”, conclude la nota dei consiglieri comunali Mario Russo, Salvatore Villari, Zirilli Daniela e Fabrizio D’Andrea.