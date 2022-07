Acr Messina, due nuove opzioni per la campagna abbonamenti: sostenitori e corporate

13 Luglio 2022 15:22

“Son messinese”, la campagna abbonamenti del Messina si arricchisce di altre due opzioni: sostenitori e corporate

“‘Son messinese“, la campagna abbonamenti del Messina si arricchisce di altre due opzioni. Per essere ancora di più vicini ai giallorossi e alla biancoscudata nascono gli abbonamenti SOSTENITORI e quelli CORPORATE per le aziende. Un modo più coinvolgente per stare accanto al Messina nella prossima stagione”. E’ quanto si legge nella nota dell’Acr Messina riguardante la campagna abbonamenti.

ABBONAMENTI SOSTENITORI

“Nascono per soddisfare le esigenze di chi vuole sempre maggiori servizi ed al contempo decidono di dare un ulteriore sostegno al club. Il costo della tessera è di 1000 euro esclusivamente per il settore ELITE e darà diritto ad assistere a tutte le 19 partite in programma al San Filippo senza esclusione di alcuna gara. Inoltre, chi sottoscriverà questo tipo di abbonamento avrà diritto a parcheggiare gratuitamente la propria autovettura all’interno dello stadio, avrà la propria card personalizzata, godrà di un servizio rinfresco nell’area hospitality nell’intervallo di ogni partita, avrà una maglia ufficiale firmata da tutti i calciatori, avrà la possibilità di fare accedere un bambino in campo con le squadre prima di una partita di campionato ed un cuscino segnaposto”.

ABBONAMENTI CORPORATE

“Ma la voglia di coinvolgimento del territorio non si ferma qui perché la società giallorossa ha previsto un’ulteriore agevolazione per le aziende e gli operatori commerciali con la possibilità di acquistare uno stock di abbonamenti che verranno fatturati dando, così, la possibilità di scaricare fiscalmente il costo degli stessi. I nomi e/o i loghi delle aziende che aderiranno alla campagna corporate saranno inseriti nella pagina “ringraziamenti” del club biancoscudato. Si ricorda che per entrambe le promozioni gli abbonamenti sono nominativi. Per essere sottoscritti richiesti e/o avere maggiori informazioni si deve inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica iniziativespeciali@acrmessina1900.it”.

Precisazione

“Si precisa che al prezzo di tutti gli abbonamenti si deve aggiungere il costo che viene incassato da postoriservato.it quale gestore del servizio di ticketing e per la produzione della tessera plastificata”.