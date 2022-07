Camion in fiamme sulla Messina-Palermo, panico per gli automobilisti: gente scappa a piedi fuori dalla galleria | FOTO

27 Luglio 2022 18:48

Il fumo dell’incendio è entrato sin dentro la galleria rendendo l’aria irrespirabile

Momenti di grande paura questo pomeriggio sull’autostrada Messina-Palermo. Sulla A20, poco prima della galleria Telegrafo, un camion ha preso fuoco interrompendo il traffico e creando una lunghissima fila alle proprie spalle. La situazione è degenerata, diventando una scena infernale, quando il fumo nero sprigionato dall’incendio è arrivato sin dentro alla galleria, dove erano ovviamente presenti molti automobilisti in coda. La cappa ha reso l’aria irrespirabile, in molti sono entrati in panico scappando dal proprio abitacolo e correndo all’uscita della galleria.

Presenti sul luogo anche i vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e gli uomini del Cas. Grande lavoro anche per gli agenti della Polizia Stradale che hanno soccorso le persone in difficoltà e liberato il traffico, anche se dall’ultimo aggiornamento delle ore 18.15 risultano ancora code sulla A20 tra svincolo Messina Boccetta e Barriera di Messina Nord in direzione Palermo.