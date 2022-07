Messina, preso a calci e rotto il distributore di un tabacchino: beccati dalle telecamere

4 Luglio 2022 13:28

La titolare del negozio si dice pronta a sporgere denuncia

Grave atto di vandalismo è accaduto nei giorni scorsi a Marina di Caronia. La titolare della Tabaccheria Messina ha denunciato, anche sui social, un increscioso episodio che ha subito il distributore automatico all’esterno del suo negozio. La denuncia sarà presentata ovviamente anche ai Carabinieri, qualora i protagonisti non dovessero presentarsi presso l’attività per pagare i danni. Le telecamere, infatti, sono infatti riuscite a registrare mentre delle persone prendono a calci la macchinetta, rompendone il vetro. I militari non impiegherebbero molto a trovare i responsabili e sanzionarli.

L’invito rivolto dalla commerciante agli autori del gesto è quindi stato lanciato affinché ne comprendano la gravità e si prendono carico della responsabilità. Un servizio privato offerto alla comunità che a causa di un gesto malsano è limitato, a danno di tutti.