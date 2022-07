Messina, Avis ed Esercito Italiano insieme per la vita

20 Luglio 2022 15:56

Si è conclusa la campagna di donazione del sangue con l’esercito italiano promossa dall’Avis comunale di Messina e coordinata dall’avv. Silvana Paratore, segretario regionale Sicilia dell’Associazione Tutela Forze di Polizia, che ha visto coinvolti diversi militari. L’AVIS, associazione volontari italiani sangue, Comunale di Messina, col suo presidente Basilio Buttà, con il dott. Umberto Giuffrè, con la vicepresidente Avis Messina Giovanna Mangano, col personale Avis Giovanni Pizzimenti e l’infermiere Emanuele Bagala, si è recata nelle varie Caserme, in questi giorni, in date prestabilite e definite d’intesa col Comando Brigata Meccanizzata Aosta, con il 24° reggimento Artiglieria Terrestre Peloritani, con il 5° reggimento Fanteria Aosta, con il Reparto Comando e supporti Tattici Aosta.

Tre giornate di solidarietà e generosità che hanno contribuito a fronteggiare un periodo di forte carenza di sangue indispensabile per le attività chirurgiche e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici. Un altissimo spirito di servizio è stato dimostrato dal personale militare ha dichiarato la Paratore da anni impegnata nelle campagne di donazione del sangue delle Forze Armate e dell’Ordine che ha ringraziato il Prefetto di Messina S.E. dott.ssa Cosima Di Stani per aver accolto l’appello giorno 1 aprile c.a., del vicepresidente vicario Avis Messina dott. Franco Previte e del dott. Giovanni Scalzo direttore del centro regionale sangue della regione siciliana, ed aver dato un prezioso contributo all’ attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue tra le Istituzioni Militari. Ad ogni militare donante è stata donata una copia della rivista ID informazioni della Difesa ed un telo mare AVIS. La campagna di donazione del sangue proseguirà settimana prossima al comando dei Vigili del Fuoco di Messina.