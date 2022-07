Messina: atto di indirizzo per l’istituzione della 7ª Municipalità

15 Luglio 2022 17:26

Messina, Basile: “massima attenzione per le Municipalità, e oggi nel corso dei lavori di Giunta comunale è stato esitato l’atto di indirizzo per l’istituzione della 7ª Municipalità”

“Massima attenzione per le Municipalità, e oggi nel corso dei lavori di Giunta comunale è stato esitato l’atto di indirizzo per l’istituzione della settima Municipalità”. È quanto ha affermato il Sindaco Federico Basile che in qualità di proponente del provvedimento del suo esecutivo ha dato seguito all’intendimento della neo insediata Amministrazione comunale a promuovere le Municipalità quali organismi orientati a coinvolgere la cittadinanza al fine di garantire una maggiore trasparenza, una migliore informazione ed una maggiore vicinanza ai bisogni delle singole comunità del territorio comunale.

“Auspico il proseguimento di un percorso di decentramento amministrativo che attraverso il dialogo costruttivo e la condivisione di azioni congiunte e sinergiche possa rendere le Municipalità protagoniste a svolgere con più forza, rispetto al passato, il ruolo di soggetti attivi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”, ha concluso il Sindaco Basile.