Concerti a Messina, Atm potenzia il servizio: tram e parcheggi, ecco le disposizioni

7 Luglio 2022 17:15

In occasione dei prossimi concerti gratuiti che si svolgeranno in Piazza Duomo la ditta dei trasporti ha organizzato maggiori servizi

ATM accompagna i cittadini di Messina ai concerti di Piazza Duomo. La ditta dei trasporti, infatti, in occasione dei prossimi concerti gratuiti che si svolgeranno nella più importante piazza della città, ha comunicato il potenziamento dei propri servizi. Fino alle 2:00 il tram sarà attivo e la linea 1 shuttle 100 avrà una frequenza di 15 minuti. Inoltre, saranno aperti h24 tutti i parcheggi di ATM, compreso il “Fosso” in Via La Farina. La notizia arriva oggi, giorno in cui è stato presentato il programma di eventi #LIVEME.

Di seguito le date di tutti i concerti e gli eventi: