Messina, assemblea associati Fimaa Confcommercio. Fotia: “mercato messinese brillante dopo crisi” | INTERVISTA

15 Luglio 2022 13:01

Assemblea ordinaria degli associati di Fimaa Confcommercio oggi presso la sala consulta della Camera di Commercio. Tra i relatori il vicepresidente nazionale Marco Mainas e l’amministratore delegato di Immobiliare.it Carlo Giordano. A portare il proprio saluto anche il sindaco di Messina Federico Basile

Il ruolo strategico degli agenti immobiliari nel cruciale dibattito sulla riqualificazione e il risanamento urbano. Questo il tema al centro dell’assemblea ordinaria degli associati che si è tenuta questa mattina nella Sala Consulta della Camera di Commercio. Un confronto aperto e partecipato cui hanno preso parte, tra gli altri il vicepresidente nazionale Fimaa Marco Mainas e l’amministratore delegato di Immobiliare.it Carlo Giordano. Ad aprire i lavori, introdotti dal presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto e dal Direttore Gianluca Speranza, il presidente di FIMAA Messina Giuseppe Fotia.

“Dobbiamo fare in modo – ha dichiarato Fotia in apertura lavori – che il cliente ci percepisca come un valore aggiunto e non esclusivamente come un costo. Per questo è necessario dare valore al nostro lavoro, lavorare in sinergia, creare senso di appartenenza alla categoria per aumentare il business dei soci migliorare ma soprattutto dare autorevolezza agli agenti immobiliari, che devono essere riconosciuti tanto dagli interlocutori del mercato quanto dai soggetti istituzionali.”

“In questo momento – spiega Fotia – il mercato immobiliare messinese vede dopo anni di profonda crisi un momento brillante che vede un netto aumento del numero delle compravendite e la stabilizzazione dei prezzi dopo anni di forte calo. Certo parlare di ripresa resta ancora utopistico, basti pensare che ad esempio chi ha acquistato caso casa nel 2007 se dovesse rivenderla oggi avrebbe una perdita di circa il 30 per cento, ma questo è per la nostra professione un momento certo cruciale”.

Tra le sfide senza dubbio quella del Risanamento “una sfida cruciale – conclude il presidente FIMAA – è per noi certamente quella del risanamento nella quale gli agenti immobiliare giocano un ruolo chiave, ponendosi come un trait d’union tra il mercato, le famiglie e le amministrazioni preposte”. Ad intervenire durante l’assemblea il presidente della società “Sos Utenze e Servizi”, Santo Vanzanella, ed il referente Omi Messina Emilio Nicotina intervenuto sulle dinamiche del mercato immobiliare messinese. A portare il proprio saluto anche il sindaco di Messina Federico Basile.