Messina, ennesima tragedia in spiaggia: ad Acqualadroni anziano muore colpito da malore

31 Luglio 2022 09:58

L’uomo è stato soccorso dai bagnanti presenti, ma non c’è stato per lui nulla da fare

Sono stati sette giorni tragici in provincia di Messina. Dopo i tre morti dello scorso fine settimana, si è registrato ieri l’ennesimo simile episodio concluso con il decesso in spiaggia di un anziano: in località Acqualadroni un uomo è stato colpito da malore, dovuto probabilmente al caldo eccessivo di questi giorni, ed è morto poco dopo. Tempestivi i soccorsi dei bagnati presenti, che hanno chiamato immediatamente il 118, ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche i Carabinieri che avranno il compito di ricostruire la vicenda e risalire alle cause del decesso.

Come ricordato in precedenza tra sabato e domenica della scorsa settimana, a perdere la vita in situazioni quasi identiche sono state una donna di 71 anni a Spadafora, un uomo di 47 anni a Barcellona Pozzo di Gotto (località Spinesante) e un 79enne nella spiaggia di Ponente, a Milazzo.