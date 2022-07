28 Luglio 2022 15:00

Messina: al via le iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione 2022-2023, 12 i Master di nuova istituzione

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione UniMe. Sono 12, su un totale di 22, i Master di I e II livello di nuova istituzione che vanno ad aggiungersi a quelli già rinnovati per l’a.a. 2022/2023.

I nuovi Master sono:

MASTER I LIVELLO: Airline management and Regulation of the aviation industry; Nutraceutica, salute e integratori per lo sport; Operation manager and hospitality; Organizzazione, gestione e innovazione nella pubblica amministrazione Ogi_Pa_2023.

MASTER II LIVELLO: La digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto per la gestione della manutenzione e della mobilità sostenibile; Neuropsicologia e Neuroriabilitazione; Biotecnology across translational medicine and Management; Neuroradiologia interventistica vascolare; Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Sicurezza sismica e sviluppo urbano sostenibile; Studi europei avanzati; Istituzioni parlamentari e assembleari.

I piani didattici previsti sono strutturati prestando massima attenzione alle richieste provenienti dall’odierno mondo del lavoro ed alle nuove frontiere della ricerca in ambiti polivalenti. Scegliendo uno dei nuovi Master o optando per uno di quelli rinnovati, gli studenti potranno arricchire il proprio bagaglio culturale ed accrescere le proprie peculiarità, incamerando quanto necessario per un approccio concreto al futuro dopo un proficuo percorso di studi.

Per tutte le info sui singoli Master https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione.