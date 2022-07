Messina: al Teatro dei 3 Mestieri lo spettacolo “Sindrome Italia o delle vite sospese”

12 Luglio 2022 22:26

Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena le cicatrici della migrazione con lo spettacolo “Sindrome Italia o delle vite sospese”

Continuano gli appuntamenti con la rassegna teatrale “Fuori in Scena 2022” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Giovedì 14 luglio alle ore 21:15 nello spazio esterno del teatro andrà in scena Sindrome Italia o delle vite sospese di e con Tiziana Francesca Vaccaro. Lo spettacolo è arrivato al secondo posto al Premio Ipazia per la Drammaturgia 2019 – Genova, ed è stato vincitore per la sezione drammaturgia – Teatro Donna della XVI edizione del Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia Tragos con il sostegno del Comune di Milano.

Presentazione:

Dieci anni sono racchiusi in una lettera, quella che Vasilica scrive ai propri figli per raccontare il tempo che li ha tenuti lontani, il perché di una partenza verso un Paese straniero, la terra promessa dei pettegolezzi di campagna. Sola in quella terra, si è presa cura di persone straniere, estranei, così come lei è ora estranea a sé stessa, estirpata alla radice. Dall’Italia alla Romania passando per Palermo e Milano, Sindrome Italia è il racconto di un ritorno, delle cicatrici della migrazione, di una femminilità in lotta, è la storia di una e insieme di moltissime donne, le nostre “badanti”. “Sindrome Italia” è il termine medico usato per indicare l’insieme di malattie invalidanti che colpisce le donne dell’Est che condividono una storia precisa: gli anni vissuti come migranti in Italia, lavorando come colf e assistenti familiari, lontane dalle loro famiglie e dai loro figli.

Cosa succede a queste donne dopo? Quando ritornano nel loro Paese? Che cosa ne è del loro futuro? È realmente come se lo sono immaginato?

Proseguirà, inoltre, per tutto il mese di luglio la mostra “Donne di Cico” la personale dell’artista Cecilia Coletta.

A partire dalle ore 20:00 è in programma un apericena.

La rassegna Fuori in Scena è stata realizzata con il sostegno di Latitudini, della Regione Siciliana e di Caronte & Tourist.

Importante la prenotazione 090.622505 – whatsapp 349.8947473

SINDROME ITALIA o delle vite sospese

di e con Tiziana Francesca Vaccaro

Musiche originali Andrea Balsamo

Visual concept e luci Eleonora Diana

Con il sostegno di Officine Papage, Trac-Centro di Residenza Pugliese – Bottega degli Apocrifi- Manfredonia, r-Esistenze” (RC) / Compagnia DRACMA