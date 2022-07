Messina: al Palacultura i musical Beautiful City e Burattino Senza Fili

13 Luglio 2022 09:25

Messina: l’Accademia di Musical e Recitazione On Stage ha concluso una settimana intensa di spettacoli al Palacultura con la messa in scena dei musical Beautiful City e Burattino Senza Fili

L’Accademia di Musical e Recitazione On Stage ha concluso una settimana intensa di spettacoli al Palacultura con la messa in scena dei musical Beautiful City e Burattino Senza Fili, degna conclusione di un percorso propedeutico rigoroso e avvincente, che manifesta la voglia di alta qualità formativa a Messina. I suddetti spettacoli hanno visto in scena tantissimi allievi attori, sintomo che il musical sta attecchendo anche in città, il tutto supportato da una squadra tecnica qualificata, oltre che dal dispiego di un’attrezzatura a supporto imponente, tipica del musical. Quest’anno, una parte importante della formazione è stata dedicata all’Accademia Il Sistina – sezione invernale di Messina – con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, la quale ha concluso il percorso propedeutico con lo spettacolo didattico degli allievi attori under 16.

A Messina c’è voglia di musical e l’Accademia On Stage è divenuta nel tempo un polo formativo sempre più importante in tale ambito ed un punto di riferimento prestigioso per tutti gli aspiranti performer del centro sud. L’Accademia On Stage è infatti sorretta esclusivamente da professionisti del settore della recitazione, della danza e del canto, quali Paride Acacia, Sarah Lanza, Christian Gravina e Axel Torrisi.

Forte è da sempre, inoltre, il legame che lega la On Stage a una delle case di produzione più importanti in seno al musical e alla commedia musicale, ovvero La Peep Arrow Entertainment, la quale affonda le proprie radici primigenie proprio nella città di Messina.

Ma le novità non mancheranno, a cominciare già dal prossimo Ottobre, che vedrà il debutto della Compagnia On stage, formata da professionisti, nel musical inedito L’inganno di Pinocchio.