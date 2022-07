Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia

24 Luglio 2022 09:41

La tragedia è avvenuta in località Spinesante, sul litorale di Barcellona Pozzo di Gotto

Una scena agghiacciante è avvenuta ieri in località Spinesante, sul litorale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un malore improvviso ha colto e stroncato il 47enne Michele Cosentino, operaio originario di Catania ma residente da anni nel Comune di Terme Vigliatore. Secondo le testimonianze dei presenti, l’uomo si sarebbe accasciato di fronte alla moglie e alla figlia mentre si trovava con loro per trascorrere qualche ora al mare. Inutili gli sforzi dei soccorritori giunti sul posto allertati dai bagnati.

Sui social sono tanti i messaggi di dolore e di cordoglio per la terribile notizia. L’uomo lavorava presso un supermercato del gruppo Conad, molti i colleghi che hanno dedicato un pensiero e lo ricordano come una persona speciale e sempre disponibile ad aiutare il prossimo.