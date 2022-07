Messina, tragico incidente a Minissale: 18enne muore centrando un palo con lo scooter

6 Luglio 2022 17:59

Il ragazzo è morto al Policlinico a causa delle gravi ferite riportate dall’impatto, nonostante le cure tempestive dei soccorritori

Lacrime a Messina per un tragico incidente che si è consumato intorno all’ora di pranzo. Un giovane di 18 anni è morto mentre guidava il suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed ha violentemente sbattuto contro un palo della pubblica illuminazione. La tragedia è avvenuta in via Colleoni, nel rione Minissale e nelle vicinanze della Chiesa Evangelica.

Il giovane ha ricevuto tempestivamente le cure dei soccorritori, ma è deceduto al Policlinico dove era stato trasportato d’urgenza per le gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che si accerteranno delle dinamiche dell’incidente.