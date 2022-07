Messina, paura durante festa in spiaggia: 13enne in coma etilico, indagano i carabinieri

26 Luglio 2022 16:10

La ragazza adolescente è ricoverata al Policlinico Martino di Messina

Una serata tra amici a bere alcol ha rischiato di finire in tragedia: una 13enne della provincia di Messina è finita in coma etilico dopo una festa in spiaggia. La giovane è stata ricoverata al Policlinico Martino del capoluogo, ora sarebbe in fase di netto miglioramento. Secondo le prime ricostruzioni e in base alle testimonianze dei presenti che si sono confrontati gli investigatori, nel tardo pomeriggio di domenica, durante la festa in un affollato lido di Rometta, l’adolescente ha bevuto alcolici e poco dopo ha accusato un malore, accasciandosi improvvisamente a terra. La ragazzina ha perso i sensi, è stata subito soccorsa dai presenti in attesa dell’intervento dei sanitari del 118.

Nelle ultime ore le condizioni della tredicenne sembrano comunque essere migliorate, anche se i medici del Policlinico preferiscono tenerla ancora in osservazione in reparto. Sulla vicenda stanno continuando ad indagare i carabinieri. Tra le varie ipotesi non può essere scartata la pratica del “Binge drinking”, ovvero quella di bere super alcolici lontano dai pasti che è diventata una moda anche tra i più giovani. E in questo caso, trattandosi di una ragazza minorenne, i militari preferiscono vederci chiaro.