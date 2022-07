Calciomercato: per Di Chiara dipende tutto dalla Reggina, la situazione

29 Luglio 2022 12:21

C’è la possibilità di un ritorno di Di Chiara alla Reggina, ma la trattativa non è semplice perché ci sono vari aspetti da considerare

Il ritorno di Gianluca Di Chiara alla Reggina è una possibilità di questo calciomercato già ricco di sorprese. Potrebbero non essere finiti in movimenti in difesa per la società amaranto che, dopo aver messo a segno i vari colpi Camporese, Dutu, Gagliolo e Pierozzi, potrebbe adesso richiamare l’esterno classe ’93 dopo il ritorno al Perugia per fine prestito. L’esterno mancino ha dato l’ok per un eventuale nuovo passaggio in riva allo Stretto, la trattativa però non è semplice. E in tutto questo c’è una certezza: dipende tutto dalla Reggina.

Dopo il prestito biennale, il Perugia sarebbe disposto a cedere Di Chiara per via del suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Il costo del cartellino sarebbe dunque ridotto rispetto al reale valore del terzino, che si aspetta una chiamata tra il ds Taibi e il suo entourage. La Reggina deve comunque fare alcune valutazioni, al momento in rosa sono presenti due over in quello stesso ruolo: si tratta di Giraudo e Liotti, con eventualmente anche Gagliolo a potersi adattare come quarto di sinistra. E’ molto probabile, quindi, che l’eventuale accelerata per Di Chiara potrebbe arrivare soltanto dopo la cessione di Liotti.

L’esterno originario di Vibo Valentia ha caratteristiche prettamente offensive, farebbe maggiore fatica nel 4-3-3 di mister Filippo Inzaghi, rispetto sia a Giraudo (al momento titolare nelle gerarchie) che a Gagliolo. Il classe ’94 è rientrato a luglio dal prestito al Cosenza, ma non è escluso che i Lupi possano richiamarlo in Sila. Nella scorsa stagione con i rossoblu, Liotti ha collezionato 18 presenze dopo l’acquisto a titolo temporaneo avvenuto nel mercato invernale, realizzando 2 gol e disegnando 3 assist. La situazione è dunque in evoluzione, tutto potrebbe cambiare nel giro della prossima settimana.