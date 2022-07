Mercato Reggina, Gori più Santander: in chiusura il doppio colpo in attacco

30 Luglio 2022 10:45

Il primo in prestito dalla Fiorentina, il secondo è svincolato ed ha quasi accettato la proposta amaranto: sono entrambi affari in dirittura d’arrivo

La Reggina è ad un passo dalla chiusura di altri due colpi in entrata e questa volta andrà a completare definitivamente il reparto d’attacco. Federico Santander e Gabriele Gori sono entrambi affari in dirittura d’arrivo: per il primo, attualmente svincolato, ci sono soltanto gli ultimi dettagli da limare, le parti sono in costante aggiornamento e si attende quindi in questi giorni la chiusura definitiva; per il secondo la società amaranto ha accelerato le trattative con la Fiorentina e soffiato il calciatore che sembrava destinato ad Ascoli. Insomma, adesso per entrambi serve soltanto aspettare e risolvere gli ultimi cavilli prima delle firme.

Due acquisti che si può dire quindi conclusi. Il paraguayano ha detto “si” alla Reggina, che ha superato la concorrenza di alcune squadre all’estero. A fare la differenza è stata la presenza del tecnico Filippo Inzaghi che ha già allenato El Rompero a Bologna. Per quanto riguarda invece Gori, è stato il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli a spiegare l’evoluzione della trattativa tramite i microfoni del Corriere dello Sport. “Era tutto fatto con il ds della Fiorentina Pradè, visto che il calciatore vuole solamente l’Ascoli, idem il suo procuratore Pastorello – spiega – . Ma ho scritto e parlato con Joe Barone (dg della Fiorentina, ndr) per due volte. Prima mi ha chiesto 2 milioni, cifra a dir poco esagerata, per comprare il cartellino di Gori, poi mi ha detto che andrà in prestito alla Reggina. Il tutto sembra avere il sapore di una vendetta personale, perché noi ad Ascoli prendemmo in squadra, su richiesta del padre, il figlio di Barone, Giuseppe, che però non trovò spazio. Che dire? Sono molto amareggiato per questi modi di fare, ad essere cornuti e mazziati non piace a nessuno”.