Russia, la stoccata di Medvedev: “Johnson, Draghi… chi è il prossimo?”

15 Luglio 2022 12:04

L’ex premier russo, Dmitri Medvedev, commenta le dimissioni di Mario Draghi, arrivate dopo quelle di Boris Johnson: due grandi leader “anti-Russia” in grossa difficoltà… chi sarà il prossimo?

Le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, seppur respinte dal Presidente della Repubblica Mattarella, hanno fatto il giro del mondo. I principali media stranieri hanno seguito con attenzione la situazione al Quirinale, con un velato timore che l’Italia potesse ritrovarsi senza una guida della caratura di Mario Draghi, figura molto stimata all’estero, in particolar modo in ambito europeo. Dimissioni che arrivano dopo quelle presentate da Boris Johnson, primo ministro britannico che, seppur abbia fatto un passo indietro solo dal partito, è pronto ad abbandonare la guida della Gran Bretagna il prossimo autunno.

Notizie arrivate, ovviamente, anche in Russia. Dmitri Medvedev, ex premier russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, ha commentato la volontà di dimettersi dal ruolo di Presidente del Consiglio Italiano espressa da Mario Draghi. Sferzante come sempre, Medvedev ha postato un collage sul proprio canale Telegram nel quale sono presenti sia Boris Johnson che Mario Draghi, due leader “anti-Russia”, ferventi sostenitori dell’Ucraina. Al loro fianco un terzo slot vuoto, con un punto interrogativo: chi sarà il prossimo?