Maxi rissa in una spiaggia del vibonese, coinvolte circa 30 persone: indagano i Carabinieri

12 Luglio 2022 16:40

Dopo la maxi rissa sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto

Una maxi rissa, che ha coinvolto circa 30 persone, si è verificata domenica scorsa sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi, nel vibonese. L’episodio si e’ svolto in due fasi e altrettante location prima dell’arrivo dei carabinieri che pero’ non hanno colto alcuno dei protagonisti sul fatto e che, quindi, stanno ricostruendo con non molta fatica quanto avvenuto. L’assolata domenica d’estate nella porzione di spiaggia libera affollata di persone, e’ stata sconvolta verso le 18 dalla rissa che ha visti impiegati anche remi ed ombrelloni davanti agli occhi increduli dei presenti, tra i quali molti bambini presto in lacrime e portati via di tutta furia dai genitori.

Non e’ ancora chiaro cosa abbia dato il la’ allo scontro ma sta di fatto che inizialmente – a quanto sembra – a farne le spese sia stata una persona anziana e i soggetti, perlopiu’ familiari, accorsi in suo aiuto. Dall’altro lato una comitiva di persone proveniente dal Reggino. Il primo scontro e’ avvenuto in spiaggia l’arenile mentre il secondo si e’ svolto nella piazzetta della frazione.