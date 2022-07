Il romantico scatto di Maurizio Laganà a Canotto: “stesso campo, stesso fotografo, 14 anni dopo”

25 Luglio 2022 15:44

Non c’è miglior benvenuto per l’esterno Luigi Canotto che torna a vestire la maglia della Reggina, squadra in cui è cresciuto a livello giovanile

14 anni dopo. E’ questo il tempo trascorso da Luigi Canotto lontano dal Sant’Agata. Un giro immenso tra i campi di Serie B e C, per poi ritornare a casa, alla Reggina. Il classe ’94 torna in riva allo Stretto e ad indossare quella maglia che da ragazzino diede inizio alla sua carriera di calciatore. Tornare a calcare il prato di quei campetti fa una certa emozione, riporta splendide sensazioni di uno sport romantico, quello che fa innamorare i tifosi e di cui ci sarebbe tanto spesso bisogno. E a tal proposito è perfetto lo scatto di Maurizio Laganà, il nuovo (vecchio) fotografo della Reggina per la stagione 2022/2023.

“Stesso campo, stessa posizione, stesso fotografo, 14 anni dopo”, scrive il professionista tramite le proprie pagine social. La foto è stata scattata in un campetto del Sant’Agata, riprende Canotto che tiene in mano una foto di se stesso a circa 12 anni. E’ questo il miglior benvenuto.