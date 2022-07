“Indossi la mascherina”: infermiere steso con un pugno dal paziente

28 Luglio 2022 12:24

L’operatore del pronto soccorso ha riportato lesioni lievi, dovrebbe tornare al lavoro nel giro di dieci giorni

Un infermiere in servizio nel pronto soccorso è stato aggredito nella mattinata da un paziente per avergli chiesto di indossare la mascherina. E’ accaduto all’ospedale Di Venere di Bari. A quanto si apprende, l’infermiere si trovava alla postazione di triage dove si viene smistati nei vari reparti a seconda del problema riscontrato. L’uomo, in attesa di essere visitato, era lì senza mascherina e tossiva. A quel punto l’infermiere gli ha chiesto di indossare la mascherina o di girarsi per evitare così tossire in direzione degli altri presenti. L’uomo, però, avrebbe reagito male alla richiesta dell’operatore sanitario e gli avrebbe scagliato un pugno in faccia, causandogli lievi lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.