Mascalucia festeggia i 100 anni del signor Nunzio, memoria storica per tutta la comunità

2 Luglio 2022 13:52

Mascalucia, il Sindaco Magra: “la sua esperienza di vita è fonte di inesauribile ricchezza”

Ha compiuto 100 anni il signor Nunzio Cappello, nato a Mascalucia l’1 luglio 1922. Ieri sera, il neo-centenario ha festeggiato il traguardo raggiunto attorniato dalla sua numerosa famiglia, riunita nella sua villetta, a Mascalucia.

A rappresentare il Sindaco Vincenzo Magra, il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Guglielmino che ha portato i saluti e gli auguri dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, consegnando una targa e una medaglia per ricordare i 100 anni di appartenenza al territorio mascalucese.

Nato a Mascalucia, Nunzio Cappello ha attraversato un secolo di vita e di storia, occupandosi della sua famiglia: “Eravamo sei fratelli,- ha ricordato il figlio Orazio Cappello- oggi siamo rimasti in quattro, anche se nel frattempo la famiglia è cresciuta con nove nipoti e numerosi pronipoti, di cui il più piccolo tra pochi mesi compirà un anno”.

Tra brindisi e gioia del traguardo condiviso, il festeggiato ricorda pezzi di vita rimasti indelebili nella sua memoria ed in quelli del nostro Paese: “Nel 1940,- testimonia- con altri giovani di Mascalucia, sono partito per la Grande Guerra. Sono stato deportato in Germania, nel campo di concentramento di Auschwitz, ma sono sopravvissuto e di quei sette che eravamo, sono stato l’unico a ritornare a casa”.

“A Nunzio Cappello- ha detto il Sindaco Magra- vanno gli auguri più cari da parte di tutta la nostra comunità: E’ un grande onore per me, trasmettere l’affetto della cittadinanza. Nunzio rappresenta la nostra memoria storica e la sua esperienza di vita, è fonte di ricchezza inesauribile”.